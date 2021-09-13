أسعد حمامتين بالعالم.. تنفقان آلاف الدولارات وتعيشان في رفاهية !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تنفق شابة بريطانية ما يقارب 4 آلاف جنيه إسترليني سنوياً (5535 دولار) على حمامتين تمتلكهما، وجعلتهما سعداء تعيشان حياة الرفاهية في غرفة نوم خاصة بخزانة ملابس وعربة أطفال.

أنقذت ميجي جونسون (23 عاماً) طيورها المحبوبة "سكاي وموس"، بعد أن عثرت عليهما وهما صغيرين بحالة سيئة، وقامت بإطعامهما يدوياً بأنبوب لمدة ستة أسابيع، وأعادتهم إلى صحتهم حتى أصبحوا مروضين مثل أي حيوان أليف آخر.

وقالت الشابة التي تعيش في مقاطعة لينكولنشاير شرق إنجلترا، إنها صممت للحمامتين مقاعد صغيرة وألعاب وخزانة ملابس وعدد 17 طقم ملابس تكلف كل واحد منها ما بين 25 و30 جنيهاً إسترلينياً، لافتة إلى أنها خصصت لهما ما بين 300 إلى 400 جنيه إسترليني شهرياً، لكنها في كثير من الأحيان تتخطى هذا الرقم بكثير.

وأشارت إلى أنها تخرج للتنزه مع الحمامتين في عربة أطفال صغيرة وهو أمر رائع بالنسبة لهما للحصول على ضوء الشمس الطبيعي.

وتحتفل الشابة أيضاً بأعياد ميلاد الحمام وهو اليوم الذي عثرت عليهما فيه، وترد إليهما الكثير من الهدايا، وذلك وفق صحيفة "مترو".

وبينما يبلغ متوسط العمر المتوقع للحمام البري ما يقرب من عامين، يمكن أن تعيش الطيور الأليفة التي يتم الاعتناء بها في المنزل لمدة 15 عاماً، لذلك تدعو ميجي إلى الاعتناء بالحمام، وتقول: "عندما تطعمهم باليد يصبحون على ثقة كبيرة بك. يمكنك الجلوس معهم، وسيأتون ويقفزون عليك ويجلسون على كتفك.. إنها طيور صغيرة وجميلة جداً".

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