موظفو مَدْرَسة يسدون ديون حارسها الخاص ويفاجئونه بهدية تثير التعاطف.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

هناك مقاطع فيديو معينة على الإنترنت تصور شيئًا رائعًا لدرجة تجعل الناس يشعرون بالعاطفة - وكذلك السعادة.

إليكم أحد المقاطع التي توضح كيف تعاون موظفو مدرسة ابتدائية أميركية لتقديم هدية إلى حارس المدرسة، وما جعل مشاهدة الفيديو أكثر متعة هو رد فعل الرجل على ما حدث.

"وكتبت المدرسة على حسابها على موقع "فيسبوك": التعليق التالي المصور خلال تسليم الحارس لهديته: "كان اليوم أحد تلك الأيام التي تجعلك تبتسم لساعات. من خلال كرم موظفينا، تمكنا من مباركة خادمنا الرئيسي السيد كريس في وقت حاجته. في الأشهر القليلة الماضية، نسقت السيدة كومبس وماكدونالد جمع الأموال لمساعدته في العثور على مدفوعات الإسكان والمرافق. بفضل صديق رائع من جاكسون، قام الموظفون اليوم بإهداء كريس سيارة، لذلك لم يعد مضطرًا للذهاب إلى العمل سيرًا على الأقدام".

وأضافت المدرسة في تعليقها على "فيسبوك": " لم نكن نعلم أن هذا هو نوع سيارته المفضل، وقد صُدم عندما علم أنها أصبحت سياراته. مدرستنا هي مكان مميز، ونحن ممتنون جدًا للأشخاص الموجودين في حياتنا".

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