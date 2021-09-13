مفاجأة عمرها 6000 عام في بطن تمساح ضخم

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

وجد الصياد الأميركي شين سميث رأس سهم قديم داخل أحشاء تمساح متوحش طوله 13 قدمًا بعد تشريح جسده، والذي أحضره إليه الصياد جون هاميلتون، وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في البداية، اعتقد شين أن التمساح المتوحش يمكن أن يكون قد ابتلع سهمًا أطلق عليه حديثاً، لكن عالم جيولوجي ولاية ميسيسيبي درس اللقطات والصور ووجد أن الأجسام يتراوح عمرها بين 5000 و6000 عام في مفجأة لم يتوقعها الجميع.

كتب شين على "فيسبوك": "لقد قطعنا عددًا قليلاً من الحواجز الكبيرة في جسم التمساح لنرى ما كان في معدته".

ويقول المؤرخون إن رأس السهم المكسور وثقل اللذين عثرا عليهما في بطن التمساح المتوحش هما من أدوات الصيد التي استخدمها السكان الأصليون في أميركا الشمالية خلال العصر القديم.

وإلى جانب الاكتشافات الأثرية، كانت المعدة موطنًا لعظام الأسماك والريش وكرات الشعر.

وقال شين لصحيفة "ميسيسيبي كلاريون ليدجر": "في البداية، اعتقدت أني لن أنشر هذا على فيسبوك، لأن لا أحد سيصدق ذلك".

لكنه سرعان ما غير رأيه وأدرك أن الاكتشاف كان "رائعًا جدًا".

وتابع: "كنا نمزح بشأن ذلك وقلنا إنني على الأرجح الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يسحب رأس سهم من معدة تمساح".

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