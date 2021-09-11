أم تتسبب في وفاة ابنتها الصغيرة.. وتندم بعد فوات الأوان

المصدر: متابعات - شريف مهدي

توفيت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أثناء نومها في غضون يوم واحد من إيجابية اختبارها مع والدتها غير المحصنة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مسؤولو الصحة في مقاطعة جالفستون بولاية تكساس الأمريكية إن هذه كانت أول حالة وفاة مرتبطة بالأطفال في المنطقة.

وقالت والدة الطفلة الراحلة كالي كوك إنها كانت ضد التطعيم ولكن بعد المأساة تمنت لو لم تكن كذلك، مضيفة: "نحن جميعاً محطمون ونحاول فقط معرفة كيف سنجتاز هذه الحياة بدون نورها".

وبحسب صحيفة ميرور توفيت الطفلة أثناء نومها بعد إصابتها بالحمى، ومثلت أول حالة وفاة في مدينتها لشخص يبلغ من العمر 10 أعوام أو أقل، وقالت أمها المنكوبة بالحزن كارا هاروود، إن الأسرة تأسف لقرارها عدم التطعيم ضد كوفيد.

وأضافت "كنت أحد الأشخاص الذين كانوا ضد اللقاحات.. الآن أتمنى لو لم أكن كذلك أبدًا".

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