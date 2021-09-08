كاميرات المراقبة توثق إطلاق مواطن سعودي النار على عامل محطة بنزين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة السعودية، أمس الأربعاء، اعتقال مواطن كان قد أقدم على إطلاق النار من مسدسه على عامل في محطة وقود بالعاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قد ألقت قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، عقب إطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وأوضح المتحدث أن عامل المحطة قد أصيب بعيار ناري، مؤكدا أن حالته مستقرة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن الجاني قد اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالته إلى دائرة النيابة العامة.

وكانت الحادثة قد أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهم الذي لم يتم الكشف عن هويته أو أسباب الخلاف بينه وبين عامل المحطة.

#فيديو | كاميرا مراقبة توثق لحظة إطلاق قائد مركبة النار على عامل محطة وقود. pic.twitter.com/8ujHPF5rDi — موجز السعودية (@gaya_sa_org) September 8, 2021

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