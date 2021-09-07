مقتل 9 من عمال مناجم الفحم في حادث مصعد بأوكرانيا.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قتل تسعة من عمال مناجم الفحم بعد سقوط مصعد في قناة في منطقة انفصالية شرقي أوكرانيا.

وأصيب 19 آخرين في الحادث الذي وقع في تشيرفونوبارتيسانسك بمنطقة لوهانسك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وتشير التقارير إلى أن سبب الحادث الذي وقع مساء أمس الاثنين كان تمزق حبل من الأسلاك الحديدية لقفص المصعد.

ويقع ممر المنجم على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود الروسية.

يشار إلى أنه منذ عام 2014 أصبحت منطقة لوهانسك تحت سيطرة المتمردين المدعومين من موسكو. وقتل أكثر من 13 ألف شخص في القتال بين المتمردين والحكومة الأوكرانية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. كما تم تعليق خطة سلام خاصة بالمنطقة.

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