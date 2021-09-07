خدمة جديدة من "الداخلية" المصرية.. "إزاي تعرفي لو جوزك متجوز عليكي" بـ 64 جنيه

المصدر: متابعات - سمير سعيد

في بادرة جديدة، قدمت وزارة الداخلية المصرية خدمة جديدة يمكن من خلالها التعرف عن وضع الزوج إذا ما كان تزوج من أخرى أم لا، وإمكانية التعرف على عدد زيجات المواطن وحالته الاجتماعية، والتي تظهر تفاصيلها خلال استخراج القيد العائلي المميكن عبر قطاع الأحوال المدنية، والذي تتيحه الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ونشرت الصحف المصرية خطوات استخراجه على النحو التالي:

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن

- في بداية الأمر عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، والضغط على "الأحوال المدنية".

- الضغط على "خدمات الإنترنت للمواطنين" ثم الضغط على "القيد العائلي المُميكن"، ويسجل المواطن الدخول بحساب يفعل على الموقع.

- استيفاء البيانات الخاصة بمقدم الطلب عن طريق إدخال درجة القرابة لمقدم الطلب والاسم واسم الأم والرقم القومي لمقدم الطلب.

- إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيسلم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي "فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى" وقيمتها 64 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل إضافة إلى 2.4 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 78.4 جنيه، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

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