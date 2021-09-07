مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. لا «خناقة على المهر والعفش»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج بالقول أن الحكومة المصرية تدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، قائلا: «عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها».

وأوضح السيسي خلال كلمته التي ألقاها، الأحد، باحتفالية «أبواب الخير» أنه سيكون هناك أكثر من نموذج للأثاث المناسب لمختلف الأذواق، مخاطبا رئيس جمعية «الأورمان»: «عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه».

وتابع السيسي، «عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على المهر الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط».

وتفقد الرئيس المصري، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية «أبواب الخير».

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