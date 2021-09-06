أسد ونمر في حيوان واحد.. "هرقل" أكبر قط بالعالم

لا يزال القط الكبير هرقل الذي يزن 900 رطل هو الأكبر في العالم حتى الآن، وقد تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات كأكبر حيوان من فصيلة القطط الكبيرة. وهو ولد نتيجة للتزاوج بين أب أسد وأم نمر، ويعيش في ميرتل بيتش سفاري في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق "ديلي ستار"

على موقع أنستغرام نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو يمشي فيه هرقل مع حارسه، بينما يخاف الكثير من زائري الحديقة الاقتراب منه، وظهر القط الكبير في الفيديو وهو يكاد يقترب في طوله من الحارس والشخص الذي يسير بجواره.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي أنستغرام ووصل عدد الإعجابات بالفيديو منذ نشره قبل نحو أسبوع إلى 200 ألف إعجاب.

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