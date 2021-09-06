سيارة تدهس 3 فتيات.. فيديو

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

دهست سيارة خاصة فقد قائدها السيطرة، أمس الأحد، ثلاث فتيات واقفات في الشارع في أحد مناطق شبه جزيرة القرم التابعة لجمهورية روسيا الاتحادية، ثم اصطدمت بسياج.

وبينما كان الضحايا ينتظرن وصول سيارة الإسعاف، نزل الرجال داخل السيارة من السيارة وأزالوا لوحات السيارة.

وبحسب المعطيات الأولية، لم تُصب الفتيات بجروح خطيرة، تجري التحقيقات الأولية، حيث لم تقدم السلطات الأمنية أي تعليق على الحادث، خاصة قيام ركاب السيارة بإزالة اللوحات بعد الحادث المتهور، ولا أي تفاصيل عن مصير مرتكبي الحادث.

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