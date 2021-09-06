حادث مروِّع في السعودية.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

شهد طريق الحبيل برجال ألمع في منطقة عسير السعودية حادث تصادم مروع نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة، وتناقلت الحادث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقته كاميرا مراقبة ثابتة.

ونقل موقع "سبق" السعودي عن المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، قوله إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ ٩٩٧ عند الساعة السادسة من مساء أمس الأحد من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع.

وأوضح أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند وصول أولى الفرق تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

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