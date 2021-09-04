التحالف يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها "الحوثيون" باتجاه السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف، مساء اليوم السبت، أن التصعيد الحوثي العدائي الهمجي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفاً أنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

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