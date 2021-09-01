عاشت وسط القمامة وأكلت طعام القطط.. مأساة طفلة عذبتها والدتها في روسيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أنقذ ضباط الشرطة في روسيا طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام فقط كانت تعيش في ظروف مروعة مع القمامة والفضلات المنتشرة حول مكان الإقامة ولا تأكل سوى طعام القطط، حيث كانت أمها "ذات الميول النازية" تعذبها في منزل بمنطقة تالدوم شمال موسكو.

كان الفتاة تعيش محاطة بـ 19 قطة، وواجهت أمها يوراتي ألبريكا رين، 35 عاماً، تهمة "تعذيب قاصر" من قبل محكمة روسية، حيث تركت ابنتها الصغيرة بمفردها في غرفة بلا نوافذ وكان أحد الرجال يحضر للطفلة طعاماً عندما كان يطعم القطط، أما الأم نفسها فكانت تعيش في مكان آخر بشقة أنيقة مع ابنتها الكبرى البالغة من العمر 12 عاماً.

الواقعة التي تم اكتشافها قبل فترة، أصدر القضاء الروسي قراراً بشأنها وهو حرمان الأم من تربية ابنتيها وسجنها 3 أعوام، وذكرت قناة إن تي في و"ديلي ستار" أن الفتاة الهزيلة كانت تبدو في الثالثة من عمرها، وكانت تتحرك على أربع، ووصف مسؤولون روس مشهد الطفلة حين تم العثور عليها بأنه كان "قاسياً على القلوب".

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