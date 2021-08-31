متحدثة البيت الأبيض تتعرض لهجوم من «حشرة عدوانية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو عرضته قناة "روسيا اليوم"، لحظة مهاجمة حشرة المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الاثنين لمناقشة الأزمة الأفغانية.

وشوهدت بساكي وهي تحاول طرد الحشرة المتسللة بيدها وقالت للصحافيين بعد نجاحها في التخلص منها «عذرا، لقد كانت هذه حشرة عدوانية» حسب روسيا اليوم.

وحدث الموقف الطريف للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أثناء إجابتها عن سؤال حول ما إذا كان ترك معدات عسكرية أميركية باهظة الثمن في أيدي طالبان جعل أميركا أقل أمانًا.

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