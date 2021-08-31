أحدث ضحايا "تيك توك".. مقتل شخص خلال تحدي "صندوق الحليب"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي مواطن أمريكي يدعى جوليان كيركلاند، 28 عاماً، مصرعه بالرصاص في ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، على يد مشتبه به مجهول، أثناء محاولته إكمال تحدي صندوق الحليب في تطبيق "تيك توك".

كيركلاند، كان عامل صيانة وترك وراءه ابنة عمرها عامين فقط، ونقلت وسائل إعلام غربية عن تامي كيركلاند، والدة الضحية قولها: "أنا في حالة ذهول، أريد أن يقوم شخص بالتقدم ويقول لقد فعلت هذا".

وجاء تصريح الأم المكلومة في الوقت الذي لم تتحدد فيه حتى الآن أسباب وملابسات الحادث.

وجاء مقتل كيركلاند المأساوي بعد يوم واحد فقط من إطلاق نار عشوائي قتل خلاله طفل يدعى بيتون جيمس إيفانز، البالغ من العمر 8 سنوات.

وكان الطفل يجلس على طاولة غرفة المعيشة عندما اخترقت رصاصة باب منزل أسرته، وكان مطلق النار يقود سيارة سيدان بيضاء، ولكنه لا يزال طليقاً ولم تحدد الشرطة الأمريكية هويته بعد.

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