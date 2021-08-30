قنابل وطائرات وتنكيل بالرهائن.. تفاصيل السطو المسلح على بنوك البرازيل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في البرازيل، عندما قامت عصابة مسلحة بربط الرهائن بسيارات الهروب لاستخدامهم كدروع بشرية بعد السطو المسلح على ثلاث بنوك.

ووفق صحيفة "ذا صن" فإن حوالي 50 شخصاً مسلحين بأسلحة رشاشة وقنابل وطائرات مسيرة هاجموا ثلاثة بنوك في وسط مدينة أراكاتوبا جنوب البرازيل، وأظهرت صور متداولة أحد الرهائن مربوطاً على سقف إحدى السيارات التي استخدمتها العصابة للهروب، بينما رهينة آخر كان مُقيداً على غطاء المحرك.

وهاجم اللصوص رجال الشرطة البرازيلية وأغلقوا الطرق باستخدام سيارات محترقة لمنع وصول التعزيزات قبل أن يأخذوا السكان المحليين كرهائن، وتُظهر اللقطات المروعة أفراد العصابة وهم يختطفون الرهائن من الشوارع ثم يربطونهم بأسطح وأغطية سيارات الهروب.

وأغلقت قوات الشرطة البرازيلية المدينة وحذرت من قنابل في الشوارع وطالبت السكان المحليين بالبقاء في منازلهم، وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم كان من بين القتلى خلال عملية السطو.

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