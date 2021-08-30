فتاة تعيش لحظات مرعبة مع ثعبان.. لماذا هاجمها وكيف أنقذوها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عاشت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، لحظات مرعبة بعدما عضّها ثعبان في وجهها بحديقة للحيوانات الأليفة في منطقة يكاترينبورغ الروسية، بينما كانت الفتاة "فيكتوريا" في زيارة مع والدتها للحديقة.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية الروسية ظهر موظفين وهم يضعون ثعباناً صغيراً حول رقبة الفتاة للتصوير معه، لكن الثعبان عض الفتاة في وجهها بمنطقة الذقن ثم أبعده عنها أحد الموظفين وأنقذها بأعجوبة، وقال أحد خبراء الزواحف إن الثعبان ربما التقط رائحة مثل الدجاج من الفتاة ولذلك هاجمها.

ويُعتقد أن الثعبان من شرق إفريقيا، ولا يعتبر خطراً إلا أن الفتاة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فلاديمير، والد الفتاة: "ذهبت لأخذ زوجتي وأولادي، وأخبروني أن ابنتي عضها ثعبان، استدعينا سيارة إسعاف ونقلنا الطفلة إلى المستشفى لفحصها".

وأخبر موظفو الحديقة والد الفتاة أن هذا الثعبان لا يهاجم الناس على الإطلاق، وربما حدث ذلك لأن فيكتوريا قد لمست الدجاج من قبل وأن الثعبان التقط الرائحة، وقالت الخبيرة إيكاترينا يوفاروفا: "الأفاعي حساسة جداً للرائحة".

وتابعت الخبيرة: "إذا كان الثعبان جائعاً وكانت الفتاة تفوح منها رائحة الفريسة فقد يؤدي ذلك إلى استفزاز الثعبان ويقوم بلدغها"، مضيفة أن الثعبان ربما يكون قد عض الفتاة أيضاً بسبب الاهتمام المفرط من الناس بها.

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