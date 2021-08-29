مصرع شاب مصري سقط من الطابق الرابع أثناء نومه

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي شاب مصري في بداية العشرينيات من العمر مصرعه إثر سقوطه أثناء نومه من سقف الطابق الرابع بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من مستشفى بلبيس المركزي تفيد بوصول "أبوبكر. ع"، 22 عاماً، جثة هامدة، وتبين من التحريات التي قام بها ضباط البحث الجنائي أن الشاب خلد إلى النوم مع مجموعة من أصدقائه بالدور الرابع أعلى سطح إحدى العمارات هرباً من حرارة الجو، وتبين عدم وجود سور لسقف العقار، وسقط الشاب من الطابق الرابع جثة هامدة خلال تقلبه أثناء نومه.

حررت الأجهزة الأمنية المصرية محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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