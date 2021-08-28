الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي «شورت»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب لرفعه الأذان وهو يرتدي «شورت»، وأحالته للتحقيق.

وحسب صحيفة «المرصد» السعودية، أظهر مقطع فيديو وثقه أحد مرتادي المسجد، المؤذن وهو يرفع الأذان وكان يرتدي فانلة بيضاء بالإضافة إلى شوت، الأمر الذي أثار جدلًا في الكويت.

وفي ذات السياق، أكدت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الأوقاف قرَّرت إيقاف مؤذن المسجد، وأحالته للتحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news