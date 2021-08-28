ماتوا في لحظة واحدة.. وفاة 4 أشقاء أمام والدتهم بالعراق

المصدر: البصرة - متابعات

هزت فاجعة كبرى محافظة البصرة العراقية، حيث لقي أربعة أشقاء مصرعهم أثر صعقة كهربائية خلال قيامهم بنشر سجادة على سطح منزلهم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصادر أمنية وطبية قولها إن الفاجعة حدثت في حي الأصدقاء، حيث كانت الأم تغسل إحدى السجادات فوق سطح دارها وطلبت من أولادها أن يقومون بنشرها على سياج سطح الدار بعد أن انتهت من غسلها ولازالت مبللة.

وقام الأولاد بنشر السجادة على السياج ووقع طرف منها على أسلاك الكهرباء مما أدى إلى صعقهم بالكهرباء ووفاتهم في الحال لأن السجادة كانت مبللة".

وذكرت المصادر أن الأشقاء الأربعة هم "ليث وحسن وزينب ورقية"، وأعمارهم كانت تتراوح بين 13 و14 و15 و16 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news