شاب يسقط من أحد المرتفعات بالمندق.. والسلطات السعودية تحقق في الحادثة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

باشرت الجهات الأمنية السعودية، فجر اليوم، حادث سقوط أحد الأشخاص ومصرعه في أحد المواقع الجبلية بالمندق

وهي محافظة تتبع لمنطقة الباحة.

وبحسب صحيفة «سبق»، فإن عددًا من الأشخاص كانوا متواجدين في شفا عقبة المندق فجر اليوم وتعرض أحدهم لسقوط من المرتفع.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث بعد تلقيها بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لسقوط وتمكنت فِرَق الدفاع المدني من إخراج الشخص، واتضح أنه متوفى وفي العقد الثالث من العمر، وسلمت الجثة لجهة الاختصاص وفُتح ملف في الحادثة.

ومحافظة المندق تتبع لمنطقة الباحة،وتقع على مرتفعات جبال السروات التي تطل على تهامة، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 2243م، وتبعد عن مدينة الباحة بحوالي 40 كم، وتقدر مساحة المندق بحوالي 650 كم، ويتبعها أكثر من 100 قرية، وتتميز بطبيعتها ووجود عدد من المنتزهات الطبيعية التي يرتادها أهالي المنطقة والسواح والزائرون.

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