جردوها من ملابسها.. شبان يضربون فتاة بطريقة وحشية في الهند

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تعرضت فتاة هندية، تبلغ من العمر 19 عامًا للضرب المبرح، من قبل أفراد أسرتها بسبب حديثها مع أبناء عمومتها الذكور عبر الهاتف.

ووقع هذا الحادث في منطقة دار في ولاية ماديا براديش الهندية، حيث قام عدد من أفراد أسرة الفتاة بطرحها أرضًا، وجردوها من ملابسها وأنهالوا عليها بالضرب بالعصا، بعدما علموا بحديثها عبر الهاتف، مع أقاربها حسب صحيفة المرصد السعودية.

ووثق مقطع الفيديو، تجمع عدد كبير من الرجال على أحدى البحيرات في ولاية ماديا براديش الهندية، والتفوا حول الفتاة، بينما أنهال عليه أفراد أسرتها بالضرب المبرح، في مختلف أنحاء جسدها.

وحاولت الفتاة استعطاف أفراد أسرتها، ولكنهم لم يستجيبوا لها، ولم يتدخل أحد من المتواجدين للدفاع عنها، حسبما أظهر مقطع الفيديو.



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