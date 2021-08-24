لإسعاف مريضة.. لبناني يقود دراجته بيد واحدة ويمسك بالأخرى «المحلول»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يجسد معاناة اللبنانيين في الظروف الحالية، ويظهر في الفيديو رجل لبناني، ينقل بدراجته النارية زوجته المريضة لإحدى المستشفيات اللبنانية.

وظهر خلال المقطع، الرجل اللبناني، وهو يقود الدراجة النارية بإحدى يديه، بينما يحمل باليد الأخرى زجاجة «جلوكوز» يخرج منها خرطوم معلق بـ «كالونا» وضعت في يد زوجته، التي كان ينقلها إلى المستشفى.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية، معربين عن أسفهم للوضع الذي وصل له لبنان وانهيار معظم مؤسسات الدولة هناك.

جدير بالذكر أن النظام الرعاية الصحية في لبنان على حافة الانهيار، إذ تعاني العديد من المستشفيات هناك من نقص حاد في المواد الطبية، وكذلك استمرار انقطاع الكهرباء بشكل متكرر بسبب أزمة نقص المواد البترولية التي تعاني منها لبنان.



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