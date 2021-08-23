"سجادة زرقاء" تثير غضب وزير مصري

المصدر: القاهرة - متابعات

اعترض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، على فرش سجادة زرقاء بطول 65 متر داخل محطة للصرف الصحي خلال تفقده لها بـ قرية كفر نواي في زفتي بمحافظة الغربية.

وبحسب قناة "صدى البلد" المصرية، ناشد وزير الإسكان، مسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة رفع السجادة وإما الإبقاء على المسطح الترابي أو تركيب بلاطات إنترلوك وعدم تجميل الشكل، محذراً إياهم حال تكرار الأمر خلال الجولات القادمة.

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