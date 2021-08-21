طفل سعودي يبهر الجميع بكرمه.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل السعودي ذعار بن مبارك، من البادية في المملكة العربية السعودية، حيث أصر بشكل بالغ على تقديم واجب الضيافة لمذيع بإحدى القنوات المحلية الذي قابله ضمن تغطية عن الإبل وحياة الصحراء.

وبالرغم من أن المذيع كرر اعتذاره شاكراً للطفل كرمه الحاتمي، إلا أن الطفل ألح قائلاً: "حالف لتقعد"، مُظهراً الكرم العربي الأصيل في أبهى صوره، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

فيديو متداول لطفل سعودي من البادية قبل 5 سنوات، يصر على استضافة مذيع إحدى القنوات المحلية، وألح الطفل قائلا: “حالف إلا تقعد …”، مُظهراً الكرم العربي الأصيل. pic.twitter.com/Ha0eWzonLv — رائج السعودية (@raejksa) August 20, 2021

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