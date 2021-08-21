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    طفل سعودي يبهر الجميع بكرمه.. فيديو

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    • متابعات - الإمارات اليوم
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    انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل السعودي ذعار بن مبارك، من البادية في المملكة العربية السعودية، حيث أصر بشكل بالغ على تقديم واجب الضيافة لمذيع بإحدى القنوات المحلية الذي قابله ضمن تغطية عن الإبل وحياة الصحراء.

    وبالرغم من أن المذيع كرر اعتذاره شاكراً للطفل كرمه الحاتمي، إلا أن الطفل ألح قائلاً: "حالف لتقعد"، مُظهراً الكرم العربي الأصيل في أبهى صوره، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

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