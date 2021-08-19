أميركي من أصل إفريقي يباغت شخصاً ويعتدي عليه بـ«بلطة» داخل بنك بمانهاتن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشرت صحيفة ديلي ميل أمس الأربعاء مقطع فيديو لحظة مهاجمة شخص أميركي من أصل أفريقي من أرباب السوابق على آخر بآلة حادة «بلطة» في بنك تشيس بولاية مانهاتن.

وأظهرت اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة مثبتة داخل البنك، الضحية يقف عند ماكينة الصراف الآلي عندما يخرج الجاني «بلطة» من حقيبة داكنة ويسير خلفه، ثم قام بضربه مرارًا وتكرارًا حيث يحاول الضحية يائسًا الدفاع عن نفسه.

ووفقا للمقطع، بعد أن انتهى المهاجم من اعتدائه على الضحية، شرع في تحطيم شاشات الصراف الآلي بآلته الحادة.

وأشار مسؤولو شرطة نيويورك، أن الضحية أصيب بجروح بالغة في الرأس وأخرى في ساقه اليمنى.

وقالت شرطة يونكرز إن لديه ثلاث اعتقالات سابقة في عام 2020 بسبب تهم المضايقة والمطاردة والازدراء الجنائي.

وأفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، أن أحد أقارب المجرم المقربين، قال إن الجاني سبق له أن خدم في الجيش الأميركي، وحارب في غزو العراق.



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