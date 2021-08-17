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    فيضانات ألمانيا تكشف عن 350 كيلوغراما من ذخيرة الحرب العالمية الثانية

    المصدر:
    • ترير(ألمانيا) - د ب أ
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    قالت السلطات الإقليمية في مدينة ترير الألمانية إنه تم الكشف عن نحو 350 كيلوغراما من ذخيرة الحرب العالمية الثانية بسبب الفيضانات الأخيرة في غرب ألمانيا.

    وذكرت مديرية الرقابة والخدمة في ترير لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم العثور على خراطيش وقنابل يدوية وألعاب نارية.

    وكان هناك 22 اكتشافا لذخائر في الشهر الماضي في وادي أهر، الذي تأثر بشدة جراء الفيضانات.

    وضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات لاحقة ولايتي شمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات في منتصف يوليو، مما خلف دمارا وعددا من القتلى زاد عن 180 شخصا.

    وقال فلوريان ستادفيلد من مقر شرطة كوبلنز إن السلطات توصي الأشخاص بتوخى الحذر وإبلاغ الشرطة على الفور عند التعامل مع الذخيرة المكتشفة.

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