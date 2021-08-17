إسرائيل تصادر أطنانا من شوكولاتة «حماس»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قررت اسرائيل الاثنين، مصادرة أطنان من ألواح الشوكولاتة التي كانت في طريقها الى قطاع غزة، وذلك للاشتباه في انها تستخدم لتمويل حركة حماس.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان ان الوزير بيني غانتس وقع أمرا إداريا بهدف مصادرة 23 طنا من ألواح الشوكولاتة المعدة إلى قطاع غزة.

وقال البيان: «بحسب الشبهات، تقوم حماس بتشغيل شبكة واسعة لتمويل نشاطاتها من خلال استخدام مدخولات من خلال بيع منتجات أساسية، بينها ألواح الشوكولاتة لسكان غزة، وبذلك تستخدم العائدات كدعم اقتصادي لأنشطة الحركة ولذراعها العسكري في القطاع».

واضاف «نستمر بملاحقة تمويل العمليات بكل الطرق التي يقومون بها»، مشددا على أن «إسرائيل تستمر بالعمل من أجل منع تعاظم قوة حماس، والتي تقوم ببناء قوة عسكرية، بدل الحرص على مصلحة المواطنين الذين يعانون من أعباء اقتصادية».

وتابع ان «إسرائيل ستواصل محاربة الحركة بكل الطرق المطلوبة، وأيضا بالطرق غير التقليدية».



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