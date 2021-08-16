مصر: تغريم أصحاب السيارات ذات الروائح الكريهة

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت عدد من وسائل الإعلام المصرية مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021، والتي تضمنت عدداً من العقوبات المشددة، ومنها غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية تضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021 فرض غرامة 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملوَّن ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة (صف ثانٍ) في الأماكن المسموح بالانتظار بها، وفرض غرامة من 1000 لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة، وغرامة من 1500 لـ3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، وغرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

وتضمّنت مواد قانون عقوبات المرور 2021، غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لعقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، وغرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، وغرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وبلغت عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، وغرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

ويعاقب قانون عقوبات المرور 2021 كل من أقام مطباً صناعياً بدون ترخيص أو قطع طريقاً أو أغلق مكاناً أو احتجز أو ضيّق مجرى النهر أو أعاق المرور أو عرّض أرواحاً أو مالاً لخطر، بالسجن لمدة لا تتعدى سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news