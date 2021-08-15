طفل رضيع يصاب بالتسمم لتناوله "مخدر"

المصدر: القاهرة - متابعات

أصيب طفل رضيع بحالة تسمم، إثر تناوله مادة الأفيون المخدر عن طريق الخطأ بإحدى القرى في محافظة قنا المصرية.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية تلقت مدير أمن قنا إخطاراً من مستشفى قنا العام، بإصابة "أحمد. ه.ي"، يبلغ من العمر عام ونصف العام، بحالة تسمم، نتيجة تناوله مادة الأفيون المخدر عن طريق الخطأ، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على والد الطفل الرضيع، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المصرية لتولي التحقيق.

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