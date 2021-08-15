مقتل 10 من معازيم حفل زفاف في هجوم بقنبلة يدوية بباكستان

المصدر: كراتشي - رويترز

قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم نساء وأطفال كانوا عائدين من حفل زفاف، لقوا حتفهم لدى تعرض شاحنة مكشوفة لهجوم بقنبلة يدوية في مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وقال رجاء عمر خطاب المسؤول البارز بشرطة مكافحة الإرهاب في كراتشي لرويترز: "التحقيق الأولي يشير إلى استخدام قنبلة يدوية ويبدو أن أشخاصا يركبون دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم".

وفي الأسبوع الماضي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان. وأعلنت منظمة انفصالية في بلوخستان مسؤوليتها عن الهجومين.

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