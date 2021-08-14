السيسي: لن ألغي الدعم ولكن سأعيد تنظيمه

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة تطوير الريف المصري لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، مضيفاً: "الدعم فقط 3 تريليونات جنيه، وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد ثلث الثمن ده.. أنا مش هلغى الدعم لكن سنعيد تنظيمه، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: "كل الناس تستقبل كلامى إني باختار الطريق الصعب أوى.. لو اخترت الطريق السهل كنت تركت الغلابة كدا.. وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، مش عشان وجهة نظر.. لا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دى كدا؟.. ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا.. وبجيب أمثله واختار التوقيتات اللي بكلم فيها الناس".

وتابع الرئيس السيسي: "لابد من كل مسئول أن يكثف من مجهوداته في العمل كي يحول بلاده من لا دولة إلى دولة، وإلا سيتم خلق أجيال جديدة غير سوية وغير قادرة على العطاء".

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