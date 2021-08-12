كويتية تدهس شرطيتين عمدا في «شارع الحب».. والسلطات تقبض عليها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تعرضت شرطيتان تتبعان الامن العام في الكويت للدهس عمدا من قبل مواطنة على الدائري الثاني (شارع الحب) مقابل منطقة عبدالله السالم.

وحسب صحيفة الرأي الكويتية، تتلخص الواقعة في أن إحدى الدوريات الشرطية استوقفت مواطنة مطلوبة فرفضت الانصياع لافراد الدورية لضبطها، فتمت الاستعانة بعسكريتين لإنزالها من سيارتها، لكنها تعمدت دهس الشرطيتين.

وتمت السيطرة على المواطنة ونقل العسكريتين للمستشفى الاولى اشتباه كسر بالرجل والاخرى باليد.



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