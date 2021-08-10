والد العروس أصاب العريس وشقيقه بالرصاص.. مشاجرة بالأسلحة في حفل زفاف مصري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحول حفل زفاف في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ المصرية إلى مشاجرة كبرى بالأسلحة النارية، إثر حدوث خلاف في حفل الزفاف بين أهل العروسين، ونشوب مشاجرة أصيب خلالها العريس وشقيقه بطلق ناري علي يد والد العروس وعمها.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية فقد تلقت شرطة النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بحدوث المشاجرة في حفل زفاف بقرية "أبو أحمد" التابعة لمركز الرياض، وتم إخطار مدير أمن كفر الشيخ اللواء أشرف صلاح درويش، الذي وجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة بسرعة ضبط الجناة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين هما والد العروس ويدعى "ر.م.ض.ج"، وشقيقه محمد، وتم القبض عليهما، وتوجيه تهمة الشروع في قتل العريس "محمد.ا.ا"، 29 عاما، وشقيقه "وليد"، 40 عاما.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر رقم 8781 جنح الرياض 2021، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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