"كوبرا" تهاجم ميكروباص وتتسبب في مقتل 5 أشخاص بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت إحدى المحافظات المصرية واقعة مأساوية، حيث تسبب ثعبان "كوبرا" في وفاة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة داخل سيارة أجرة ميكروباص كانوا يستقلونها، بعدما هاجمت الكوبرا السائق فترك مقود السيارة واصطدم بحاجز خرساني وسيارة أخرى، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية تفاصيل الواقعة وقالت إنها حدثت في الطريق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، فبعدما أوصى شريك السائق بأن يرسل إليه "ثعبان كوبرا" لاستخدامه في السحر والشعوذة، وضع السائق الثعبان في كرتونة داخل الحقيبة الخلفية للسيارة، لكن الثعبان تمكن من الهرب وزحف تحت فرش السيارة ثم خرج للسائق من دواسة البنزين، وهجم عليه فترك السائق مقود السيارة واصطدم بحاجز خرساني وسيارة أخرى، ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط 5 ضحايا بينهم السائق "عبدالمجيد" و4 آخرين من أسرة واحدة.

واتهم أهالي الضحايا الشخص المرسل إليه الثعبان (شريك السائق المتوفي) بالتسبب في الحادث، مؤكدين أنهم يملكون فيديوهات موثقة وشهود الواقعة المصابين الأحياء بالسيارة وشهود عيان قاموا بقتل الثعبان على الطريق.

وأمرت النيابة العامة المصرية باستدعاء شريك السائق ويدعى "على. م" للاستماع إلى أقواله، كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات المتعلقة بالواقعة وتحريزها، والاستماع إلى شهود العيان الذين قاموا بقتل الثعبان على الطريق.

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