هل ستغلق الكويت تويتر؟.. القضاء يحسم الجدل

المصدر: الكويت - متابعات

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بتأييد حكم المحكمة الإدارية برفض إغلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، لم تقتنع المحكمة بما جاء في الدعوى، وما تثيره من أن موقع تويتر أصبح يتسبب في الفوضى والفتنة وبات أداة هدم لقيم المجتمع، وعدم القدرة على وقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم.

وجاء حكم الاستئناف، بعد حضور دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، والذي طالب برفض الدعوى، وتأييده لاستمرار عمل موقع تويتر، وأكد الدفاع أن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن من يتعدى حدود الحرية فإن هناك محاسبة، وما جاء بالدعوى غير دقيق.

ومن جانبها قالت مقيمة الدعوى، المحامية أنوار الجبلي للصحيفة الكويتية، إنها ستقيم طعناً أمام التمييز للمطالبة بإلغاء حكم الاستئناف.

وتابعت: "لا زلنا نؤكد أن هذا الموقع يساعد في نشر الشائعات بالمجتمع، ويسهم في هدم القيم والأخلاق، كما أن ضعف الرقابة على الحسابات الوهمية جعل تويتر أرضا خصبة للشائعات وانتشارها"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "القبس".

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