الدجاج الأسود يصل مصر.. والواحدة بـ 3 آلاف جنيه

المصدر: القاهرة - متابعات

انتشر في مصر مؤخراً تربية سلالة دجاج من النوع الإندونيسي في منطقة المرج شرق العاصمة المصرية، ويتميز هذا الدجاج بلونه الأسود في كل شيء عدا دمائه، كما يتميز بارتفاع سعره حيث يبلغ سعر الدجاجة الواحدة 3 آلاف جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير للموقع الإلكتروني لقناة العربية فإن المواطن المصري أحمد أنور استقدم بيض هذا الدجاج من إندونيسيا وتم تفريخه في مصر، ويسعى حالياً لاستنباط سلالات جديدة منها خاصة بعد إقبال البعض عليها، مؤكدا أن الفوائد الغذائية لها لا تعد ولا تحصى، ولذا فهي مطلوبة لدى الكثيرين، فضلا عن أنها تتناول نفس طعام الدجاج العادي ولا تكلف المربين كثيرا من الأموال بينما تجلب لهم أرباحا كبيرة.

وهذه السلالة من الدجاج ريشها أسود ولحمها كذلك حتى الأمعاء الداخلية لها سوداء، وهي الطعام المفضل للكثير من الأغنياء، لا سيما في الصين، وقال أنور إن هذا النوع من الدجاج ظهر لأول مرة في إندونيسيا ودخل أوروبا في العام 1998، ويصل سعرها خارج مصر إلى نحو 2000 دولار، نظرا لقيمتها الغنية بالفيتامينات، واحتوائها على نسبة عالية من الحديد، بينما يبلغ سعرها في مصر نحو 3 آلاف جنيه، ويعتبرونها في إندونيسيا رمزا للقوة والثراء، إذ تعمل العائلات الإندونيسية على ذبحها في مناسبات الولادة حتى يحصل المولود الجديد في اعتقادهم على القوة والثروة.

وتابع التقرير أن سعر الكتكوت للدجاجة البيضاء في مصر يبلغ 3 جنيهات، بينما يبلغ سعر الكتكوت من الدجاجة السوداء التي يطلق عليها البعض اسم " لامبورجيني" نظراً لغلاء سعرها، نحو 300 جنيه، وقال أنور إن العديد من المطاعم الكبرى بدأت في التفاوض معه لتقديم البيض لها وسلالات من الدجاج لتربيتها وتقديمها لعملائهم، وهو ما زاد من الطلب عليها، وجعلها من المشروعات المحققة لأرباح هائلة وبأقل الإمكانيات.

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