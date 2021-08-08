الكويت.. إبعاد مقيماً عربياً اتهم بالاستهزاء بالعملة الكويتية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أبعدت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، مقيماً سورياً إلى دمشق، بعد إبعاده إدارياً عن البلاد، بسبب ظهوره في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس أمام مبلغ مالي كبير من العملة الكويتية ويتصرف بطريقة غير لائقة حيث أتهم «بالعبث والاستهزاء بالعملة المحلية» حسب صحيفة "القبس".

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية، قد ألقت القبض على المقيم السوري بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وقد ظهر فيه وهو يشكو من التعب نتيجة حجم الأموال التي بحوزته، والتي ادعى خلال التحقيق معه أنها كانت «حصيلة إيجارات إحدى العمارات، وأن تصرفه هذا كان من باب التسلية».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news