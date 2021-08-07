ضبط صاحب مطعم شهير في القاهرة «قدم 2 طن لحوم فاسدة للجمهور»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ألقت مباحث التموين بوزارة الداخلية المصرية القبض على صاحب مطعم شهير للوجبات الجاهزة في القاهرة، بتهمة حيازة 2 طن مقطعات دواجن برغر، غير صالحة للاستخدام الآدمي تمهيداً لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بتقديم مطعم شهير وجبات جاهزة للجمهور في القاهرة من لحوم منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم والقبض على المدير المسؤول وضبط 2 طن لحوم عبارة عن مقطعات دواجن «برغر» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحسب «المصري اليوم» تم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطعم والقائمين عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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