«الداخلية» المصرية تكشف تفاصيل سحل «سيدة الشرقية» في الشارع

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقيام 3 أشخاص بسحل سيدة ومحاولة سرقة حقيبتها في أحد شوارع محافظة الشرقية، وتمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد تداولوا قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد إحدى السيدات في دائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وبفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو تبين أن «مجهولين» يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير المجني عليها بدائرة المركز إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها، ما أدى لسقوطها على الأرض وإصابتها بكدمات في جسدها، وفروا هاربين.

وحسب "المصري اليوم" تم التوصل إلى المجني عليها وبسؤالها أيدت ما جاء في الفحص وعللت سبب عدم تقديمها بلاغًا في حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية، وأرشد أحدهم عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الحادث بمكان إخفائها، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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