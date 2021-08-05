أكلت لحمهم وتركت الجماجم فقط.. أسود تلتهم 3 أطفال بطريقة وحشية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

التهمت أسود ثلاثة أطفال بطريقة وحشية في محمية نجورونجورو بتنزانيا أثناء عودتهم من المدرسة، ولم تترك سوى جماجمهم فقط، فيما أصيب طفل رابع بإصابات بالغة.

وذكرت وسائل إعلام تنزانية أن التلاميذ الثلاثة من مدرسة نجويل الابتدائية في منطقة أروشا كانوا يبحثون عن ماشية فُقدت منهم في منطقة نجورونجورو المحمية.

وقال مدير مدرسة نجويل الابتدائية، لوبولو ميجي، لموقع The Citizen التنزاني إن التلاميذ الثلاثة جميعهم من نفس العائلة، وهم ندوسكوي سانغاو وسانغاو ميتوي وسانغاو كادونيو، بينما نجا التلميذ كيامبوا ناموياتا من إصابات متعددة.

وأضاف أن المعلومات المتوافرة لديه أنه بعد الحصص المدرسية ذهب الأطفال للبحث عن ماشيتهم لكن الأسود هاجمتهم وأكلت لحم الأولاد ولم تترك سوى الجماجم.

وبحسب الموقع التنزاني فإن اثنين من التلاميذ حاولوا تسلق الأشجار للهروب، لكن الأسود لحقت بهما وقتلتهما مع صديقهما الثالث.

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