رئيس وزراء بريطانيا وقرينته ينتظران مولودا جديدا

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وقرينته كاري ينتظران مولودا ثانيا.

ووُلد طفلهما الأول، ويلفريد، في أبريل من العام الماضي.

وقالت الصحف إن كاري أبلغت أصدقاءها على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام بأنها تشعر بأنها «محظوظة جدا» لأنها حبلى مرة أخرى.

وأعلنت كاري (33 عاما) عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه «آمل أن يأتي طفلنا بالتزامن مع عيد الميلاد» مضيفة «في مطلع السنة تعرضت لإجهاض تلقائي أصابني بحزن شديد. أشعر بامتنان كبير لأني حامل مجددا لكني متوترة جدا».

في الفترة الأخيرة تحدثت الكثير من الشخصيات عن تعرضها لاجهاض تلقائي في ما كان يعتبر موضوعا حساسا جدا في السابق.

فقد كشفت ميغن ماركل زوجة الأمير هاري في نوفمبر انها فقدت جنينا في يوليو الماضي في مقال كتبته لحساب صحيفة «نيويورك تايمز».

وقبل ذلك بأسابيع نشرت العارضة ومقدمة البرامج كريسي تايغن عبر شبكات التواصل الاجتماعي نصا ضمنته ألمها على فقدان جنينها.

وقالت كاري إن «مشاكل الخصوبة قد تكون صعبة جدا لدى بعض الأشخاص وخصوصا أنه قد يتكون لدينا الانطباع أن الأمور على خير ما يرام عبر منصات مثل إنستغرام، لذا آمل أن يساعد تشارك هذا الأمر وإن قليلا، أشخاصا آخرين أيضا».

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