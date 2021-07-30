عامل «دليفري» بالسعودية يلوث وجبة خلال عمله بتوصيل الطلبات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بتلويث وجبة خلال عمله بتوصيل الطلبات، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام عامل في تطبيقات التوصيل بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها لصاحبها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعدما رصدته إحدى كاميرات المراقبة.»

وأضاف المتحدث الأمني أن الشخص المعني «هو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة».

ولم يقدم المتحدث باسم شرطة الرياض تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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