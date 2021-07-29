السودان.. إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغراما من الذهب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ضبطت شرطة محلية المتمة شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، سيارة بداخلها 17 سبيكة ذهبية تزن نحو 39 كلغم من الذهب، بنقطة تفتيش كبري المتمة.

وأوضح مدير شرطة المحلية العقيد مكي عبدالله لوكالة السودان للأنياء «سونا» أن هذة الضبطية تعتبر اكبر إنجاز في ولاية نهر النيل مشيدا بدور القوة المنفذة للعملية التي رفضت كل الإغراءات التي قدمها لهم المتهمين مقابل إطلاق سراحهم، حسب ما ذكرت «سونا».

ويعتبر التهريب أحد أكبر المعوقات أمام الاستفادة من عائدات الذهب في السودان.

ويتراوح إنتاج الذهب في السودان بحسب إحصائيات رسمية، ما بين 120 إلى 200 طن في العام.

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