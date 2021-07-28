اعتداء على رجل معاق يثير الغضب في إندونيسيا.. فيديو

المصدر: جاكرتا - د ب أ

اعتذر قائد سلاح الجو الإندونيسي بعد أن اعتدى اثنان من أفراد سلاحه على رجل لديه إعاقة في النطق في إقليم بابوا وأثارت الواقعة غضباً واسعاً في الشارع الإندونيسي.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على الإنترنت الرجل وهو من إقليم بابوا، الذي كان من الواضح أنه يعاني من إعاقة في النطق وهو يتجادل مع صاحب كشك للطعام، قبل أن يصل اثنان من سلاح الجو، وقاما بجره وأوقعاه على الأرض وركله أحدهما على ظهره، ووضع الآخر قدمه على رأس الرجل.

وأكد الجيش وقوع الحادث في منطقة "ميراوكي"، وأدان سكان إقليم بابوا وإندونيسيون آخرون هذا التصرف من جانب الجنديين، حيث اعتبروا الحادث أنه مثال على الاستخدام المفرط للقوة والتصرف العنصري.

وقال قائد سلاح الجو، المارشال فادجار براسيتيو، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "أود أنا كقائد سلاح الجو، الاعتذار بكل تواضع لأخوتي وأخواتي في بابوا، لاسيما الضحية وأسرته".

وأضاف: "سنتخذ إجراء قويا ضد هؤلاء الذين ارتكبوا هذا العمل الخطير".

ووصف رئيس ديوان الرئاسة الإندونيسية، مويلدوكو تصرف الجنديين بأنه "مفرط".

وتابع: "يأسف مكتب ديوان الرئاسة بشدة ويدين العمل العنيف".

وأعلن سلاح الجو في وقت لاحق اليوم الأربعاء أنه أقال قادة قاعدة "ميراوكي" الجوية وجهاز الشرطة العسكرية، التابع لها من مناصبهم.

وقال قائد سلاح الجو، المارشال فادجار براسيتيو: "إنه شكل من أشكال المساءلة عن الحادث. القادة مسؤولون عن التصرفات في وحداتهم".

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