مقتل 18 شخصاً صدمتهم شاحنة وهم نائمون في الهند

المصدر: لكناو - أ ف ب

قُتل 18 عاملاً إثر اصطدام شاحنة بحافلة كانوا ينامون بجانبها على طريق سريع في شمال الهند إثر تعطل مركبتهم، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وأوضح مسؤول رفيع في الشرطة للصحافيين أن 19 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش.

وكان معظم الركاب عائدين إلى ديارهم في ولاية بيهار شرق البلاد بعد العمل في ولايتي البنجاب أو هاريانا.

ونزل الركاب من الحافلة بعد عطل أصابها وكانوا نائمين بجانبها عندما اصطدمت شاحنة بها من الخلف.

وسحب عمال الإنقاذ بعض الجثث من تحت الحافلة المؤلفة من طبقتين.

وقال ضابط الشرطة ساتيا نارايان سابات: "بدأت إدارة المنطقة والشرطة تحقيقا ونسعى للتأكد من تلقي الجرحى أفضل علاج طبي متاح".

وأفادت الحكومة الهندية أن نحو 150 ألف شخص يموتون سنويا جراء حوادث مرورية. ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات، السرعة المفرطة وعدم استخدام الأشخاص لأحزمة الأمان أو للخوذات الواقية.

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