لحظة سقوط نيزك كبير والليل يتحول إلى نهار.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلامية فيديو للحظة سقوط نيزك بحجم كبير، وربما يكون جزء منه قد ضرب الأرض، حيث أضاء

جنوب النرويج لفترة وجيزة وأدى إلى عرض صوتي وضوء مذهل أثناء تحركه عبر السماء، بحسب صحيفة "الغارديان".

والتقطت كاميرا في هولميستراند ، جنوب أوسلو ، النيزك الذي كان يشبه الكرة النارية وهو يسقط من السماء وصاحبه وميض ساطع أضاء الليل وحوله إلى نهار لمدة خمس إلى ست ثوان، ونشرت "روسيا اليوم" ووسائل إعلامية عدة مشاهد فيديو للحظة سقوط النيزك.

وأوضحت "الغارديان" أن النيزك ربما يكون قد ضرب الأرض في منطقة حرجية كبيرة تسمى فينيماركا، على بعد 60 كيلومتراً (40 ميلًا) غرب أوسلو.

وذكرت الإذاعة النرويجية وصحيفة "في.جي" أن العديد من الشهود اتصلوا بالشرطة ليقولوا إنهم شاهدوا ضوءً ساطعاً للغاية وسمعوا صوتا مدويا. ووصل الأمر إلى أن بعض السكان قالوا إن لديهم نوافذ أو أبواب فتحت بسبب التغير في ضغط الهواء الناجم عن النيزك. ووصف مراسل للصحيفة المشهد بأنه كرة من نار في الهواء أضاءت السماء بأكملها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

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