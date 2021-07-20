أضحية تتسبب في مصرع شخصين بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعد سقوط "عِجل أضحية" من سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية على سيارة ملاكي، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأصيب شخصين بكسور وجروح متفاوتة وتم نقلهما إلى مستشفى الباجور العام، فيما توفي كل من الدكتور "ص. ا" و"م. ج. ا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح بدفن جثماني المتوفين.

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