ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في اليابان إلى 15 قتيلاً

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن مسؤول محلي ياباني، اليوم الأحد، أن حصيلة انزلاق التربة في منتجع أتامي في الثالث من يوليو الجاري ارتفعت إلى 15 قتيلاً، في حين يواصل مئات المسعفين العمل بحثاً عن 14 شخصاً ما زالوا مفقودين.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية للكوارث يوتا هارا لفرانس برس: "تم التأكد من مصرع شخصين آخرين في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع عدد الضحايا بذلك إلى 15". وأضاف المسؤول أن 14 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

وكان انزلاق التربة في هذه المدينة الساحلية الصغيرة في وسط اليابان جرف عشرات المنازل. ووقع الحادث بعد تساقط أمطار غزيرة لأيام على أتامي الواقعة على سفح جبل على بعد مئة كلم جنوب غرب طوكيو.

ووفقا لعلماء، ما فاقم هذه الظاهرة هو التقلبات المناخية لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه ما يزيد احتمالات هطول أمطار غزيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news