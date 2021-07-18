مقتل 13 شخصاً في انفجار شاحنة صهريج بكينيا

المصدر: نيروبي - أ ف ب

قُتل 13 شخصا وأصيب آخرون بجروح حين انقلبت شاحنة صهريج وانفجرت على طريق عام في غرب كينيا، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقال شارل شاشا مسؤول الشرطة في منطقة سيايا حيث وقع الانفجار في وقت متأخر ليل السبت: "أحصينا 12 جثة في الموقع وتوفي شخص آخر في المستشفى متأثرا بجروحه".

وكان الضحايا هرعوا لسحب الوقود من الصهريج بعدما انقلب قرب مالانغا على مسافة 315 كلم شمال غرب نيروبي، على طريق تشهد حركة سير كثيفة تربط بين كيسومو وحدود أوغندا.

وتابع المسؤول: "نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بحروق بالغة، بينهم أطفال".

وفي حادث مماثل وقع عام 2009، قتل 122 شخصا قرب مولو على مسافة 150 كلم شمال غرب نيروبي في انفجار صهريج بنزين فيما كانوا متجمعين حوله لسحب الوقود منه.

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